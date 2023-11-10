CHP 10 Kasım'da Çelenk Koymayı Unuttu!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Taksim'de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk törenine katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı, törene çelenk getirmeyi unuttukları için çelenksiz selamlama yaptı.

CHP 10 Kasım'da Çelenk Koymayı Unuttu!
Editör: Uğur Çam

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü tüm yurtta anıldı. Şehir ve ilçe merkezlerinde resmi çelenk törenleri gerçekleştirildi. İstanbul'da resmi töreninin merkezi Taksim oldu. CHP İstanbul İl Örgütü, Taksim'de yapılan törene çelenk getirmeyi unuttu. 

CHP'den Çelenksiz Atatürk Anması

İstanbul Taksim'de düzenlenen resmi törene, İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, barolar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Çelenk töreni sırasıyla Vali'nin, Garnizon Komutanı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Ardından siyasi partiler, barolar ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenklerini koydu.

Törene katılan siyasi partiler çelenk bırakırken, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün çelengi unuttuğu dikkat çekti. CHP, çelengi olmadığı için Taksim anıtına çelenk sunmadı. 

CHP 10 Kasım'da Çelenk Koymayı Unuttu! - Resim : 1

CHP'nin çelenk sunmaması sonrası, vatandaşlar tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Vali Gül'den rica ederek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in çelenksiz selamlama yapmasını sağladı.

CHP, unutulan çelengi tören sonrası anıta getirdi. Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Örgütü, tören sonrası çelenk önünde fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı. 

CHP 10 Kasım'da Çelenk Koymayı Unuttu! - Resim : 2

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