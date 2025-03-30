CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da konuştu

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ne gelerek bayram namazını kıldı.

Daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Özel, cami bahçesinde kurulan stantta, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için ülke genelinde başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

Özgür Özel, her bayram sabahını kendi memleketi Manisa'da bayram namazını kılarak geçirdiğini, ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bulunduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevi'nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken maalesef bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor."

"EKREM BAŞKANIN KÖYÜNDEN BU KAMPANYAYI BAŞLATTIK"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, imza kampanyasının milyonlara ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Anlamlı bir yerden başlaması gerekiyordu. Ekrem başkanın her bayram, bayram namazını gelip kıldığı köyünden Cevizli'den bu kampanyayı başlattık." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem adayımızın serbest kalmasını hem de bir an önce erken seçim sandığının kurulmasını istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılı bir kampanya olacağına inanıyorum. Bu kampanya, Türkiye'den başlayıp bütün dünyanın duyacağı dünya siyaset tarihine geçecek bir kampanyadır."

Cevizli Mahallesi'nde İmamoğlu'nun ailesini ziyaret eden Özel, baba Hasan İmamoğlu'un evinin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.