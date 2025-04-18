CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de devletin verdiği tapunun, hisse senedinin, diplomanın ve kağıdın hiçbir değeri yok" diyerek yatırım için güvensiz bir ülke vurgusu yapmaya bugün de devam etti. Özel, ekonominin Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapmak için feda edildiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez bir ülke ilan etti. Ekonomik veriler üzerinde yatırımcıya mesajlar veren Özel, "Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yok" ifadelerini kullandı.

Ey dünya, bizim iyi yönetim gibi bir derdimiz yok. Bizim ülkemizde devletin verdiği hiçbir kağıdın değeri yok. Ne mazbatanın var ne diplomanın var. Bizim buradan örneğin arsa alıp fabrika kuracaksan tapunun da kıymeti yok. Hazine bonomuzu satın alacaksan, onun da kıymeti yok. Bizim borsada kağıdın varsa, ya İstanbul’u yöneten adamın 35 yıllık diplomasını iptal etmişim, senin 35 gün önce aldığın hisse senedini mi kabul edeceğim. Onun da kıymeti yok.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyareti sonrasında açıklamalar yapan Özel, "CHP'ye kayyım" iddialarına da yanıt verdi.

Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler. Algı ile olgu yer değiştiriyor. Bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyımın atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum

TBMM'de okunan Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına da değinen Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "yaptırım uygulayacağız" ifadelerine tepki gösterdi.