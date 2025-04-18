CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de devletin verdiği tapunun, hisse senedinin, diplomanın ve kağıdın hiçbir değeri yok" diyerek yatırım için güvensiz bir ülke vurgusu yapmaya bugün de devam etti. Özel, ekonominin Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapmak için feda edildiğini iddia etti.

Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de devletin verdiği tapunun, hisse senedinin, diplomanın ve kağıdın hiçbir değeri yok" diyerek yatırım için güvensiz bir ülke vurgusu yapmaya bugün de devam etti. Özel, ekonominin Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapmak için feda edildiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez bir ülke ilan etti. Ekonomik veriler üzerinde yatırımcıya mesajlar veren Özel, "Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yok" ifadelerini kullandı.

Ey dünya, bizim iyi yönetim gibi bir derdimiz yok. Bizim ülkemizde devletin verdiği hiçbir kağıdın değeri yok. Ne mazbatanın var ne diplomanın var. Bizim buradan örneğin arsa alıp fabrika kuracaksan tapunun da kıymeti yok. Hazine bonomuzu satın alacaksan, onun da kıymeti yok. Bizim borsada kağıdın varsa, ya İstanbul’u yöneten adamın 35 yıllık diplomasını iptal etmişim, senin 35 gün önce aldığın hisse senedini mi kabul edeceğim. Onun da kıymeti yok.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyareti sonrasında açıklamalar yapan Özel, "CHP'ye kayyım" iddialarına da yanıt verdi.

Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler. Algı ile olgu yer değiştiriyor. Bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyımın atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum

TBMM'de okunan Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına da değinen Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "yaptırım uygulayacağız" ifadelerine tepki gösterdi.

Özgür Özel can atalay
Günün Manşetleri
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti
Gizli kamera nasıl tespit edilir?
Almanya Ukrayna'ya füze verirse savaşa dahil olur
Vatandaş ekonomi yönetimine güvenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti
CHP'li Beykoz Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmada itiraflar gelmeye başladı
Öğretmenlerden 87 bin kişilik kadro talebi
Türkiye, Avrupa'da dev operasyona imza attı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı
Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar...
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları