Namık Tan kimdir?

CHP'nin İstanbul milletvekili adaylarından biri de Namık Tan oldu. Namık Tan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NAMIK TAN KİMDİR?

Namık Tan, 1956 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İlkokula Hatay'da başlayan Namık Tan, 4. sınıf itibarıyla eğitimine Ankara'da devam etti. Galatasaray Lisesi'ni kazandı ancak ailesinden ayrılmamak için Ankara'da kaldı. TED Ankara Koleji'ni bitiren Tan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1978 yılında tamamladı. 1978'de üniversiteden mezun olan Namık Tan bir yıl Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı.

1982 Temmuz'unda bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi’nde ilk görevine başladı. Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak görev yaptı.

2001 yılında e Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı olarak görev yapt. 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı’nda daire başkanı oldu. Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Aralık 2006'da Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliği'ne atandı. 22 Ocak 2007'de güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a sunarak, yeni görevine başladı.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chp-istanbul-milletvekili-adayi-namik-tan-kimdir-namik-tan-kac-yasinda-nereli-2069995