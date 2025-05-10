CHP İzmir'de işten çıkarılıp Ankara'ya yürüyen kadın işçilere sırt çevirdi!

İzmir'in Çiğli ilçe Belediyesi’nde işten çıkarılan kadın işçiler 10 günlük yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Emekçiler CHP'nin kapısını çaldı ancak hiçbir yetkili ile görüşemedi. İşçiler, CHP'den görüşme talebinde bulundu ancak CHP'nin kapıları işçilere kapalıydı.

İzmir'den Ankara'ya yürüyen kadın işçileri CHP Genel Merkezi önünde Cumhuriyet Kadınları Derneği karşıladı.

İşçiler, CHP'li yetkililerle görüşmeden Genel Merkez önünden ayrılmayacaklarını ifade etti.