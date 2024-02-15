CHP'de aday krizi

Geçtiğimiz günlerde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısında Özgür Özel'e özel yetki verildiği ortaya çıktı. Yetkiye göre Genel Başkan, özel sağlık sorunları, istifa, çekilme gibi nedenler veya Yüksek Seçim Kurulu’nun reddettiği isimlerin yerine yeni isimleri belirleme hakkına sahip. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Özel'in yetkiyi aldıktan sonra yaptığı ilk açıklama Hatay hakkında oldu çekti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında açıklama yapan Özel, "Hatay'da arayış içinde olduk. Anketlerde sorulan isimlerden hiçbiri Savaş kadar kabul görmediği için onu aday gösterdik" dedi. Hatay'da 10 günde bir ölçüm yaptırdıklarını söyleyen Özel'in değişim durumunda "Lütfü bey de anlayış gösterir" ifadeleri dikkat çekti. Özgür Özel Parti Meclisinden aldığı yetki ile ilk aday değişikliğini İzmri'de yaptı. İthal aday tepkileri üzerine Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı'nın yerine mevcut belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı aday gösterildi.