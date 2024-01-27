CHP'de aday krizi sürüyor. Parti Meclisi 5 saati aşkın toplantı yaptı, bazı ile ve ilçe adaylarını belirledi. Toplantıda İzmir adayı yine belirlenemedi. Antalya'da ise DEM Parti ile gerilime neden olan mevcut başkan Muhittin Böcek ile devam kararı alındı. CHP Parti Meclisi 29 Ocak'ta yeniden toplanacak.



Yerel seçime 60 gün kalmasına rağmen CHP aday belirlemekte zorlanıyor. Her toplantı krizlerin gölgesinde yapılıyor.



CHP Parti Meclisi 26 Ocak'ta CHP Genel Merkezi'nde toplandı. İzmir adaylarının gündeme gelmesiyle tartışmalar yaşandı. Dem partinin adaylığı için ısrar ettiği Tunç Soyer CHP’de istenmeyen adam olarak öne çıkıyor. Yerine ise Karşıyaka belediye başkanı Cemil Tugay gündeme geldi. Bunun üzerine sert tartışmalar yaşandı. İzmir adaylarının belirlenmesi yine ertelendi.



Dem Parti ile gerilime neden olan bir diğer il de Antalya idi. İki parti uzlaştı. CHP PM'de mevcut başkan Muhittin Böcek için yola devam kararı geldi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise mevcut Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belirlendi.



İstanbul’un ilçelerinde de aday çıkmazı devam ediyor. Ataşehir’de 3 dönem başkanlık yürüten ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Battal İlgezdi istifa etti.



Bu istifa gölgesinde toplanan PM, Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak Onursal Adıgüzel'i belirledi. PM, tartışılan Şişli’de de Emrah Şahan ismini, Maltepe’de ise Esin Köymen'i aday gösterdi.



Öte yandan Dem Parti ile pazarlığın sürdüğü belirtilen Esenyurt ve Adalar için de CHP adaylarını açıklamadı.



Ankara'da da krizin merkezi Çankaya. Görevdeki Alper Taşdelen’in yerine isim düşünülüyor.



Bu tartışmaların gölgesinde CHP PM 29 Ocak'ta yeniden toplanacak. Toplantıda açıklanmayan illerin adaylarının artık duyurulması bekleniyor.