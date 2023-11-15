CHP'de İstifa! Özgür Özel'in Osman Kavala ve Salehattin Demirtaş'a Sahip Çıktığını Söyledi

CHP Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış, partisinden istifa etti. Sağdış, istifa sebebini CHP Genel Başkanı Özel’in, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya sahip çıktığını belirterek açıkladı.

Sağdış'ın istifasıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle

- Bizler işgale karşı direnen Kuvay-i Milliyecilerin kurduğu partinin ve o partinin de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gerçeğine inanarak mücadele eden siyasetçileriz. Böyle temiz ve onurlu geçmişe sahip olan bir yapının genel başkanının 85 milyon kardeşimize selam vermesini beklerdik. Ne yazık ki bu olmadı. ‘Bizim için içerde yatan’ diye ifade ettiğiniz şahıs sizin için yatabilir. Benim için asla yatmıyor sayın başkan. Bizim için yatanlar vatan uğrunda canını feda etmiş şehitlerimizdir.

- Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiki genel başkanı, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i hedef alan isimlere güzelleme yapıyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya kürsüden selam yollayan, bu insanlar için ‘Hepimiz için cezaevinde yatıyorlar’ diye konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha ilk günden bizler için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizim için yatan birileri varsa, onlar da şehit olup, toprağın altında yatanlardır. Bu hadsiz ifadeler karşısında sessiz kalmak; vatan, bayrak, millet derdi olan kimse için mümkün değildir. Özgür Özel, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, şehit ailelerimizin yüreğini yaralamıştır.