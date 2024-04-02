CHP'den DEM Partili Abdullah Zeydan'a destek açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi hakkında açıklama yaptı. Günaydın, "hukukun arkasından dolanarak" Abdullah Zeydan'ın başkanlığının engellendiğini savundu. CHP olarak DEM Partili Zeydan'ın yanında olduklarını vurgulayan Zeydan şu ifadeleri kullandı:

DEM Parti Van Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan için, Diyarbakır 5 ACM tarafından 4/4/2023 tarihinde hükmedilen “yasaklanmış hakların geri verilmesi” kararı, temyiz edilmemiş olması nedeniyle 25/04/2023 tarihinde kesinleşmiştir.

Aynı mahkeme, yerel seçimlerden önceki son mesai günü olan 29/03/2024 tarihinde, “kesinleşme tutanağı tanzim edilmiş ise de, henüz usulüne uygun bir şekilde ‘görüldü’ işleminin yapılmaması nedeniyle kesinleşmiş bir karardan söz edilemeyeceği” şeklinde bir hukuk garabeti icadın arkasına saklanarak, kesinleşme tutanağını ve memnu hakların iadesi kararını ortadan kaldırmıştır.

Hukukun arkadan dolanılması suretiyle Van halkının iradesinin çalınması ve belediyenin AKP’ye teslim edilmesi kabul edilemez.

YSK’yı hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.

CHP haktan, hukuktan ve adaletten yana olan tavrını ödünsüz bir biçimde sürdürecektir.