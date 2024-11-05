CHP'den kayyuma tepki DEM'e destek

DEM’li 3 belediyeye kayyum atandı. CHP’den peş peşe kayyuma tepki, DEM Parti'ye destek açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’e işte böyle övgüler dizdi. Kayyum atanmasına tepki gösterdi.

- Sözün bittiği ve bundan sonra artık sözün değersizleşmeye başladığı bir yerdeyiz. +++ 03.19-03.33 asimetrik olarak elindeki gücü barbarca, hunharca kullanan adaleti tanımayan, milli iradeyi tanımayan bu küstah anlayışa karşı mücadelemizi var gücümüze sürdüreceğiz.

DEM Parti'ye bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. “Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. “ dedi. İmamoğlu, Ahmet Türk’ü telefonla da arayıp desteğini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, kayyuma karşı çıktı. Yavaş, Görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesinin sağlaması gerektiğini savundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da duruma tepki gösterip, DEM’e destek verdi. Devlete, demokrasiye, yargıya ve siyasete olan güvenin yerle bir edildiğini öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kayyuma tepki gösterenler arasında yerini aldı. Erbakan, kayyum atamak yerine belediye meclislerinin yeni bir başkan seçmesinin doğru olacağını savundu.

Ak Parti’den konuyla ilgili ilk açıklama Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler Anayasa’nın uygulandığını söyledi.