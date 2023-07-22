CHP'li Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nu protesto mu etti?

Skandal videonun ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ilk kez bir araya gelmiş oldu.

CHP’den önemli isimlerin katıldığı "değişim" toplantısının sızdırılmasıyla ilgili CHP'de gerginlik sürüyor. Bugün CHP'li il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya 36 belediye başkanı mazeret bildirip katılım göstermedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, girişte gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.