CHP'li Beykoz belediyesi soruşturmasında şüpheliler arasında çözülme başladı. İhaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddiası ile tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Belediye Başkan yardımcısı Fidan Gül suçu birbirine attı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural'ın ise konuya ilişkin sessizliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li Beykoz Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmada itiraflar gelmeye başladı. İhaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddiası sonucunda tutuklanan belediye başkanı Alaattin Köseler ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül birbirine suçladı.

Soruşturmasında kapsamında önceki gün tutuklanan Fidan Gül, "Yerel seçimden sonraki tüm ihaleler usulsüzdür. Bu nedenle vicdanen rahatsızım. Kamu zararı oluştuğu kanaatindeyim" dedi. Bütün suçu başkan Alaattin Köseler'e attı.

Gül'ün iddialarına Köseler'in Avukatı Çiğdem Kezer, yanıt verdi. Kezer, "Fidan Gül’ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibarettir" dedi.

Köseler'in görev süresi boyunca şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı sergilediğini belirten avukat Kezer, "Algı yaratma gayesiyle sürdürülen çabalar, yargının bağımsızlığına ve masumiyet karinesine zarar verir niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi'nde üst üste yaşanan kriz büyümeye devam ederken, Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılması sonucunda Beykoz Belediye Başkan Vekili olan Özlem Vural'ın sessizliğini koruması ise gözlerden kaçmadı.

Tutuklanan Fidan Gül'ün başkan Vekili Özlem Vural'ın yakın olduğu belirtiliyor.