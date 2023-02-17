CHP'li vekile depremzededen sert tepki: "Yalan söyleme"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a Halk TV canlı yayınında bir depremzede tepki gösterdi. Sarıbal, yayında, "İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar, acil konteyner. Ondan sonra insanların istediği temel şey... İnsanların gıdaları yok" ifadelerini kullandı. Bu sözleri üzerine çevrede bulunan bir vatandaş Sarıbal'a tepki gösterdi.

"Yalan söylemeyin" diyerek tepki gösteren vatandaş, devamında "provokasyon yapmayın, yalan söylemeyin, bakın orada bir sürü gıda var" dedi. Halk TV sunucusu, vatandaşa, "yayına müdahale etmeyin" diyerek çıkışırken, Sarıbal sözlerini sürdürmek istedi. Vatandaş, Sarıbal'ın yalan söylediğini ısrarla vurgulayınca Sarıbal, "Ben zaten sizin için söylemiyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.