CHP'nin Lütfü Savaş kararının gerekçesi

“MYK salonuna Hatay'da bütün ilçe adaylarını bütün ilçe başkanlarını 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi.”

CHP, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantısında kararın gerekçelerini açıkladı. Özel, 5 büyük anket yaptıklarını söyledi.

“Örgütümüzün talepleri doğrultusunda dün gece saat 3'e gelirken CHP olarak bütün özeleştiriyi yaparak, Hatay'da yola Lütfü Savaş ile yola devam etmeye karar verdik. Hatay AKP'nin eline geçerse ne olacağı belli.”

Yerel seçimlere yönelik mesajlar da veren Özel'in "Türkiye ittifakı" sözleri dikkat çekti.

“Cumhur İttifakı'nın koyu gri rengine karşı bizim ittifakımızın rengi Türkiye'nin rengidir, kırmızı ve beyazdır. Türkiye ittifakından Milli Takım gol atınca kim seviniyorsa, İstiklal Marşı'nı kim gözü yaşlı okuyorsa ondan oy istiyorum. TÜrkiye ittifakına inanıyoruz ve güveniyoruz. bu seçimleri Türkiye ittifakı kazanacak.”

İyi Parti de Özgür Özel'in gündemindeydi. Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. “Açıklamalarını dikkatle takip ettim. Ona karşı vereceğim cevap çok sert ve iki kelime. Canı sağ olsun”