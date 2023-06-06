CHP'nin Meclis başkan adayı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin yemini ile başlayan 28'inci dönem, Meclis başkanı seçimiyle devam edecek.

Yarın yapılacak seçim öncesinde CHP'nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

İLK TURDA 400 OY ŞARTI ARANIYOR

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor. Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.