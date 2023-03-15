Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi ittifakların diğer partilerle görüşme trafiği hızlanmış ve AK Parti geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'la bir araya gelmişti. HÜDA PAR, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıklarken, partinin Cumhur İttifakı’na katılımına yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının beklendiği süreçte ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar geldi.

Destici, HÜDA PAR’a ilişkin “Kabul etmeyeceğimiz şeyler var. Ne gibi; Anadilde eğitim gibi, Anayasadan Türklük kavramının çıkarılması gibi, özerklik gibi... Şimdi bu ifadelerin hepsini söylemiyorlar. Şimdi ifadeleri biz devletin varlığından, birliğinden aynı bayrak altında yaşamasından yanayız diyorlar. Ama programlarında bizim kabul edemeyeceğimiz şeyler var. HÜDA PAR'la görüşülebilir. Ama bunu terörle ve şiddetle demokrasi dışına çıkararak gerçekleştirmek isteyemez. HÜDA PAR'la HDP'yi ayıran şey budur.” dedi.

HÜDA PAR'ın Hizbullah dahil bütün terör örgütlerine karşı olduklarını net bir dille ifade etmeleri gerektiğine vurgu yapan Destici, şu ifadeleri kullandı: