Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Silah bırakma çağrısı şartsız olmalıdır ve şartsız olacaktır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından 'Devlet ve Kürtler' başlığıyla bir yazı yayımladı.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI ŞARTSIZ OLMALIDIR"

Uçum, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile süren görüşmelere ilişkin "Silah bırakma çağrısı şartsız olmalıdır ve şartsız olacaktır. Başka türlüsünün kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisi koşul olan bir durum başka bir koşula bağlanamaz. Kimse bu konuda hayali senaryolar yazmasın, aldatıcı kurgulara girmesin" ifadelerini kullandı.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI ETNİK, DİNİ YA DA IRKI BİR BAĞ DEĞİL"

Uçum şöyle devam etti: “Bizim hukuk sistemimiz Türk vatandaşlığını etnik, dini ya da ırki bir bağ değil hukuki bağ olarak düzenler. Kürtlerin bu ülkenin gerçek eşit vatandaşı olduğuna kalpten inanması konusunda da duygusal bir engel yoktur. Kuşkusuz 'eşit vatandaşlık'la ilgili hukuki ve duygusal sorunumuz yok ama bütün 'vatandaşlarımız arasında eşitlik' duygusunun pratikte egemen olmasını sağlamak da en önemli görevimizdir. Aynı şekilde Türkçenin egemen, birleştirici ve tek resmi dil olması gerçeğine Kürtlerin çok daha fazla sahip çıktığı da net görülüyor. Yani millet, vatandaşlık ve dil üzerinden geliştirilmeye çalışılan Türkiye'yi bölme hedefli emperyalist projeler giderek daha fazla deşifre oluyor, sosyal karşılıklarının olmadığı anlaşılıyor ve bu projelerin tasfiye süreci hızlanıyor. Tüm bu gelişmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin girişimleriyle başlayan yeni devlet inisiyatifinin ve terörsüz Türkiye hedefinin yüksek bir ivme kazandırdığı görülüyor. İşin özü, terörsüz Türkiye bir sonuç değil, başlangıçtır. Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır."