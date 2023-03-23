Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

- Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.

- Çiftçi ve üreticilerin zararının telafisi için mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz.