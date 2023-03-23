Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Deprem bölgesinde) Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" / Kahramanmaraş / 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak
- (Kahramanmaraş) Mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz.
- Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.
- Çiftçi ve üreticilerin zararının telafisi için mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz.
- Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # deprem # Kahramanmaraş
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