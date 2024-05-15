Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail sadece Filistinlilere saldırmıyor bize de saldırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yapıyor. Ayhan Bora Kaplan davası ve Cumhur İttifakı'na Temiz Eller kumpası iddialarına üstü kapalı yanıt verdi:"Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açmaya çalışanları daha önce de gördük, fitne ve nifak odaklarına izin vermeyeceğiz. Yenikapı ruhunu baltalamak isteyenleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan İsrail'in Gazze'de yaptığı katilama da değindi ve şunları söyledi:

- Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor terör devleti durdurulmazsa gözünü er ya da er geç Anadoluya dikecek. İsrail Gazze'de sadece filistinlilere saldırmıyor bize saldırıyor bize. Hamas Anadolu’da ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu görmeyecek kadar kör müsünüz? Ben Hamas’ı Kuvayı Milliye'ye benzetinde rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvayı Milliye'ye de eşkıya asi demediler mi? İsyancı demediler mi? Bugün Hamas’a terör örgütü diyenler 100 yıl önce olsa Kuvayı Milliye'ye de hain diyecekler.



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