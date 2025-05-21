Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile Macaristan’a gitti.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile Macaristan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan’a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan macaristan
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