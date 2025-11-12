Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı; görüşmenin saati ve yeri de belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Duran, bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla gerçekleştirdi.

ZİYARET SAAT 18.00'DE BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 18.00’de ziyaret edeceği bilgisi yer aldı. İletişim Başkanı Duran, gerçekleşecek olan bu ziyaretin, Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda olacağını bildirdi.

