Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira açıklaması

Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

DEPREM KONUTLARININ TESLİMİ EKİM'DE BAŞLIYOR

- Bayramda özellikle depremzedeleri ihmal etmedik. Çok sayıda bakan deprem bölgesindeydi. Deprem bölgesinde evleri yıkılan çok sayıda vatandaşın gelecek bayramı evlerinde karşılamasını temenni ediyoruz.

- Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu. Amacımız ilk 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Deprem konutlarının teslimi Ekim-Kasım'da başlıyor.

- Başkaları ne yaparsa yapsın bizim ana gündemimiz deprem bölgesidir. Milletimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokatın acısını depremzedelerden çıkartan faşistlere rağmen tüm milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz.

"İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na ilişkin sayısal verileri paylaştı:

- Daha önce trafikten, bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatler yatırımlarımızla birlikte artık keyifle yapılıyor. Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 11 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış sağlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günde ortalama 100 bin araç geçti. Boğaz geçiş trafiği rahat nefes aldı. Ankara-Niğde karayolu rekora koşan bir başka projemizdir. İstanbul Havalimanı'na bayram boyunca günde ortalama 1517 uçak iniş kalkış yaptı. 25 Haziran'da 1593 iniş kalkış ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Dünya çapında birinciliklere doğmayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. Takoz siyasetinin nelere malolabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Seçimlerde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bunlara geçiş vermeyeceğine inanıyorum.

"RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞEBİLEN TEK ÜLKEYİZ"

Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşananlara ilişkin geliştirdikleri politikalara değindi:

- Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor. Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. Ülkemizin dengeli dış politikasını hedef alanlar bir dönem bize baskı yapmaya çalıştı. Savaşa odun taşımak yerine barış için çabaladık. Rusya ve Ukrayna ile görüşebilen tek ülke hala biziz.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEM

Erdoğan Avrupa'da yaşanan Kuran-ı Kerim yakma eylemlerine ilişkin konuştu:

- Alçakça saldırı hepimizi öfkelendirdi, bu nefret suçudur. Kutsallar yönelik saldırılar düşünce özgürlüğü değildir. Önceki hafta yüzlerce mültecinin öldüğü facia, Titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı

GÖÇMEN FACİASI VE FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Erdoğan Fransa'daki yaşanan olaylara ve göçmen faciasına değindi:

- Önceki hafta yüzlerce mültecinin öldüğü facia, Titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı.

- Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarına karşı şunları söyledi: