Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
- Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız
- İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır
- Türkiye için hemen şimdi diyerek, ülkemizi afetlere hazırlıklı, afetleri en az kayıpla atlatan, sonrasında hızla toplanan bir yer haline getirelim.
Ayrıntılar geliyor...
# erdoğanEkrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor "ABD tehdidine karşı ortak hükümet kuralım" Altılı Masa dağıldı: HDP harekete geçti "Ha Ali Veli, ha Veli Ali!"