Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar / İstanbul / 2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız
- İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır
- Türkiye için hemen şimdi diyerek, ülkemizi afetlere hazırlıklı, afetleri en az kayıpla atlatan, sonrasında hızla toplanan bir yer haline getirelim.

Ayrıntılar geliyor...

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