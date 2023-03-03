Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız

- İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır

- Türkiye için hemen şimdi diyerek, ülkemizi afetlere hazırlıklı, afetleri en az kayıpla atlatan, sonrasında hızla toplanan bir yer haline getirelim.

Ayrıntılar geliyor...