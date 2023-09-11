Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama: "Sayın Putin ile telefonda görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'dan dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahıl Koridoru'nun yeniden hayata geçmesi için yapılan çalışmalardan bahseden Erdoğan, "Tekrar Sayın Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim" dedi.

"PUTİN İLE BU KONUYU TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"

Pazartesi günü Soçi'ye yapılan ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl koridoru konusunu enine boyuna eline aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sayın Putin, Batı’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi. İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Biz de özellikle bugün Lavrov ile yaptığımız görüşmede,1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı, tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Daha önce 33 milyon ton malum tahıl sevkiyatı yapılmıştı. Yeniden bu miktarı arttırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatalım teklifinde bulunduk. Lavrov da “Bunu Başkan ile gözden geçirelim” dedi. Ben tekrar Sayın Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var.

- Diyalogu önceleyerek ve kazan-kazan ilkesiyle yapılan her görüşmenin ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. İnsan odaklı diplomasimiz, barışa yönelik çabalarımız ve küresel meselelerdeki etkin rolümüz tüm ülkelerce ve uluslararası kuruluşlarca takdir ediliyor. G20’de de bu takdir, sonuç bildirgesine girerek, kayıtlara geçmiş oldu. Gerek zirve marjındaki geniş katılımlı toplantılarda gerek ikili görüşmelerimizde Türkiye’nin tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için hangi gayretleri gösterdiğini, hangi kolaylaştırıcı adımları attığını, bu konuyla ilgili gündemimizde hangi planların olduğunu ve taraflara neler önerdiğimizi anlattık.Aynı gayret ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyanın yeni bir gıda, enerji ya da başka bir krize sürüklenmemesi, daha fazla insan kanı akmaması için istikrarlaştırıcı güç olarak her masada yer alacağız.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da konu ana gündem maddelerinden olacak.

- Ülkemizin konuya dair yaptığı çalışmaları detaylıca orada da dile getireceğim. Dünyanın yeni bir krize girmemesi, fakir ülkelerin açlıkla karşı karşıya kalmaması için biz üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.Bunun da dünya kamuoyunca, halklarınca bilinmesi gerekiyor. O yüzden yaptığımız çalışmaları her platformda anlatacağız. Milletler, özellikle de Batılı ülkelerin halkları, gıda krizinin önlenmesi için çabalayan yegâne ülkenin Türkiye olduğunu bilmeli. Biz Türkiye olarak çözümler üretmeye ve sonuna kadar bu koridorun yeniden açılması için çaba sarf etmeye devam ederiz.

"TÜRKİYE VE MISIR İLİŞKİLERİNİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kili görüşmenin nasıl geçtiğine yönelik soruları da yanıtladı. Erdoğan, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin gelişmesi için adım atılacağı yönünde mesajlar verdi.