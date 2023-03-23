Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
- Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.
- (Şehit ailelerine) Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum.
- Terörü yenmekle kalmayacak, bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız
Ayrıntılar geliyor...