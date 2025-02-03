Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla ilgili net mesaj: "Açgözlülerden hesap soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik konu başlıklarının ele alındığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI MESAJLAR

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, felakette sorumluluğu olanların hesap vereceğini vurguladı. Erdoğan şunları söyledi: "Bin yıllık mirasın, 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Sabırla hareket ediyoruz.

Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Biz kararlıyız azimliyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefil olursa olsun, her birini aşacak irade gayret kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahibiz. Artan tehditler karşısında ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Kimin ne dediğine değil 22 yıldır bize istikamet çizen aziz milletimizin ne dediğine bakıyoruz.

Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor hiçbirini umursamıyoruz. Türkiye'yi her alanda büyütmeye güçlendirmeye devam edeceğiz.

BOLU'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI

Geçen haftaki kabine toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştirdik. Vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da, öfkemiz de halen çok büyük. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tesellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.

"AÇGÖZLÜLERDEN TEK TEK HESAP SORULACAK"

Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Yangından sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor. Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek, yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası kusuru ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"TURİZMCİLERİMİZ DE GEREKEN DERSİ ÇIKARMALI"

Turizm sektörümüzün de mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret haline almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarını inanıyorum.