Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajda Suriye’deki gelişmeler ve PKK’nın silah bırakması konusunda vurgular yer aldı. Erdoğan “Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz.” ifadelerini kullandı.

‘GAZZE’DE SOYKIRIM SÜRÜYOR’

Ramazan Bayramını kutlayan Erdoğan "Maalesef, bu ramazan ayını da gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik." dedi ve şöyle sürdürdü:

“Bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak, Batılı ülkeler başta olmak üzere, dünya bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem, bu konuda tüm dünyada bir uyanışa vesile olur."

SURİYE’DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ADIMLARINI SABOTE EDENLER…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Suriye'de yaşanan, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren gelişmeleri anbean takip ettiklerine ve gerekli tedbirleri aldıklarına işaret ederek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz." mesajını verdi.

‘DEVLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI’

çağrıya uyacağını açıklamıştı. Ancak bazı PKK yöneticileri devletin başka adımlar atmasını istemiş, Öcalan’ın Kongreye başkanlık etmesini talep etmişti. Bu taleplere yanıt eren Erdoğan şunları söyledi:

“'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız."

Mesajında deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan deprem tehdidinin Marmara bölgesi başta olmak üzere, ülkenin pek çok yerinde hala en önemli meseleleri olmaya devam ettiğini belirtti. Erdoğan, "Hükümet olarak biz tüm planlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yaptığımız halde, belediyelerin umursamazlığı sebebiyle arzu ettiğimiz hızda bir dönüşüm gerçekleştiremiyoruz. Önümüzdeki dönemde, gerekirse bu sorunu aşacak ilave tedbirlerle, İstanbul'u depreme hazırlama hususunda daha etkin adımlar atacağız." dedi.

İMAMOĞLU SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"Emniyet ve yargı güçlerimiz tarafından son dönemde yapılan operasyonlar, belediyelerden kaynaklanan gecikmelerin sebebini daha iyi anlamamıza vesile olmuştur. Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul'a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Elbette her İstanbullunun kendisinin ve evlatlarının geleceğini, hayatını, güvenliğini, huzurunu çalanlardan hesap sorma hakkı vardır. Batı ülkelerinde ortaya çıktığında 'Demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği' olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir."

Mesajında, "Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri, 'Türkiye'yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz.' anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeleri de dikkate alarak, bu hususta gerçekçi, adil ve vicdanlı bir tavırla hayatına ve şehrine sahip çıkacak her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izinle 9 güne çıkardıkları bayram tatilinde yollara çıkan tüm vatandaşlarından, trafik kurallarına riayet etmelerini beklediğini belirterek, "Bir kez daha Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize huzur, mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyorum. Vatandaşlarımın her birini tekrar muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

BAYRAM NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul’da Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, buradakilerle sohbet etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazda, Erdoğan vatandaşlarla saf tuttu.

Camideki cemaatle bayramlaşan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.