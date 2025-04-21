DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya heyet gönderdi. Heyette Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol yer alırken, heyetin üçüncü ismi Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi nedeniyle ziyarete katılamadığı belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yeni bir heyeti görevlendirdi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, görüşme talebiyle İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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