DEM Partili belediyelerin bölücü sicili: Tamamı PKK ve Öcalan propagandacısı

Terör örgütü PKK'nın TBMM’deki uzantısı DEM Parti Güneydoğu Anadolu'da 3 Büyükşehir ve 7 İl Belediyesi'nde belediye başkanlığı kazandı. Kazanan adayların sicilleri ise kabarık.



En çok dikkat çeken isimlerin başında ise Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Abdullah Zeydan geliyor.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan, 2015 yılındaki bu sözleri nedeniyle silahlı "terör örgütüne yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ayşe Serra Bucak Küçük, "Sayın Öcalan üzerindeki tecrit sistemini kınıyorum" sözleriyle gündeme geldi.

Küçük'ün babası Serhat Bucak ise “Kürdistan Ulusal Kongresi” üyesi olmak suçundan yargılanıyor. Baba Bucak uzun yıllardır yurtdışında kaçak yaşıyor.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Türk, terör örgütüne üye olmak suçundan ceza aldı. Türk, 2019 yılında PKK'ya yardım suçunda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.



Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Cevdet Konak'ın "Dersim Kürdistandır, Kürdistan Dersimdir" sözleri de sosyal medyada tepkilere neden oldu.



Ağrı Belediye Başkanı seçilen Hazal Aras'ın da sicili kabarık. Aras, Ağrı Diyadin Belediye Başkanı olduğu dönemde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan gözaltına alınmış ve 22 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Aras, seçim gününde bölgede oy kullanan askerlere ve polislere hakaret ve kışkırtıcı sözleriyle yeniden gündeme geldi.



Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ve Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez de illerinde “Öcalan’a özgürlük” yürüyüşlerinin önderliğini yaptı.



Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyor. Iğdır Belediye Başkanı olan Mehmet Nuri Güneş de ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanmış ve yargılanmıştı.



