Deva Partisi'nde üst düzey istifa

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partisinden istifa etti.

Deva Partisi'nde üst düzey istifa
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Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama partisinden istifa etti. Fırat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

- Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum. Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim.
# deva partisi
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