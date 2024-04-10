Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram ziyaretlerine Alparslan Türkeş'in mezarıyla başladı. Mezar ziyaretinin ardından açıklama yapan Bahçeli, İyi Parti'deki olağanüstü kurultay gündemine ilişkin konuştu.

"Her seçim sonrası bir suçlu aranır" diyen Bahçeli, Akşener'e İyi Parti'nin başında kalmasını önerdi.

"Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini, Anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim."

Bahçeli, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olan isimlere de değindi, "önüne gelen aday oluyor" dedi.

"Basından takip ettiği kadarıyla önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor."

İyi Parti'nin MHP'den ayrılarak kurulduğunun altını çizen MHP Lideri, "geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunanlar tahrike düşmemeli" diye konuştu.