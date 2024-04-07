Doğu Perinçek açıkladı! Oylar neden DEM Parti'ye gitti?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, devletin PKK’yı temizleme konusunda kararlı olmamasının DEM Parti’ye kazanım sağladığını belirtti. Konuyla ilgili Aydınlık gazetesinde “Kürt halkımızı kazanmada belirleyici olan” başlıklı bir yazı kaleme alan Perinçek, devletin kararsız olmasının vatandaşın oy rengine etki ettiğini kaydetti. Perinçek, “Bu koşullarda Türkiye’nin Millî Devletini zaaftan kurtarmak en temel meseledir” dedi.

AK Parti’nin zaafları, Anayasa Mahkemesi’nin süreç uzatan tavrı, Yüksek Seçim Kurulu’nun cesur davranamaması… Vatan savaşı ile hendeklere gömülen PKK, yerel seçimlerde DEM Parti aracılığıyla yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖZGÜRLÜK VERİLEMEZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesindeki köşesinde “Kürt halkımızı kazanmada belirleyici olan” başlıklı bir yazı yazdı. Ak Parti Hükümeti'nin zaaflarının Dem Parti'ye oy kazandırdığını söyledi.

- Türk Devleti, PKK terör örgütünü temizlemede kararlı olmayınca Güneydoğu seçmeni acaba soruları içinde yaşıyor. Kararlı olmayan devletin vatandaşı da kararsız olur. Bölücülüğü temizlemede belirleyici olan, devletin kararlılığıdır.

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek şunları yazdı:

- Kürt vatandaşlarımız devlete bakıyor: Türkiye’nin bütünlüğünü sağlamada kararlı mı, PKK’yı temizlemede kararlı mı? Yoksa yeniden “Kürt Açılımı” mı geliyor? Anayasa Mahkemesi, PKK’nın yasal kolu olan partiyi kapatmıyor. Türk Devleti, PKK’nın yasal koluna son iki yılda toplam 1 Milyar 140 Milyon Lira para veriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasadan Türk kavramını çıkartan eski 64 maddelik Anayasa Uzlaşması temelinde yeni bir Anayasa gündemini kamuoyuna açıklıyor. Türkiye hükümeti, Suriye, Rusya, İran ve Irak ile anlaşıp PKK’yı Suriye’nin kuzeyinde temizleme olanağını kullanmıyor. Türkiye hükümeti, ABD ve İsrail ile uyumlu bir çizgiye yöneldi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınmasına ‘evet’ dedi. Demek ki, ABD’nin Kürdistan Planına karşı koyma niyetinde değil. Ana muhalefet partisi, PKK ile açık ittifak kuruyor. Özeti: Türk Devletinde PKK’yı temizleme konusunda kararlılık gözükmüyor. Aksine Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK’ya alan açılıyor.



Perinçek, Kürt sorununun öncelikle devletin kararlılığıyla çözüleceğini söyledi:

- Silahlı terör örgütüne özgürlük verilemez! ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi bölme planı, ancak ve ancak Türk Ordusunun ve Polisinin silahıyla bozguna uğratılabilir! Demokrasi, Türk devletini parçalamanın ve Türkiye’yi bölmenin aracı olamaz!

Dem Parti 78 noktada seçimleri önde bitirdi. Peki neden? Perinçek sıraladı.

- Arkada kalan süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis ve Köy korucuları, PKK terörünü hendeklere gömdüler. Bu kararlılık, sınır ötesi harekâtlarıyla devam etti ve başarı kazandı. Ancak Mehmetçik PKK’yı temizlerken, Hükümetten Anayasa Mahkemesine kadar Devletin diğer organları PKK’ya olanak sağlıyor. Güneydoğu’da Kürt halkı, PKK’nın bitirileceği umuduna kapılmıştı ve terör örgütüne sırtını dönmüştü. Ancak devletin kararsızlığı, PKK Partisi’ne fırsat verdi. Yeniden “Kürt Açılımı” söylentileri de, oyların PKK’ya yönlendirilmesine etkili oldu.

Hendeklerden çıkartılan PKK, yeniden cesaret buldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milli devletin zaaftan kurtarılması gerektiğini vurguladı.