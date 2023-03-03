Doğu Perinçek: "Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Altılı Masa’nın dağılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur, Altılı Masa'nın içinde bir rekabet başlamıştır, Altılı Masa'nın tüm partileri krize girmiştir, Türk Milleti'nin önü açılmıştır" dedi.

Doğu Perinçek: "Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur"
Doğu Perinçek: "Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur" / 2023
Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Ana Haber programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa’nın dağılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu PerinçekAltılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur, Altılı Masa'nın içinde bir rekabet başlamıştır, Altılı Masa'nın tüm partileri krize girmiştir, Türk Milleti'nin önü açılmıştır” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

# vatan partisi # Doğu Perinçek # altılı masa
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Doğu Perinçek Altılı Masa'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çıkarma Gelecek Partisi toplanıyor
Çok Okunanlar
1 3 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 Altılı Masa dağıldı
3 Naci Görür'ün dikkat çektiği Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
4 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (3 MART 2023)