Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Ana Haber programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa’nın dağılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek “Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur, Altılı Masa'nın içinde bir rekabet başlamıştır, Altılı Masa'nın tüm partileri krize girmiştir, Türk Milleti'nin önü açılmıştır” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur, Altılı Masa'nın içinde bir rekabet başlamıştır, Altılı Masa'nın tüm partileri krize girmiştir, Türk Milleti'nin önü açılmıştır pic.twitter.com/Jfuu2nj6dU — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Seçim planı bozuldu, ABD iki kanaldan seçime girecek, biri Kılıçdaroğlu üzerinden, diğeri de Meral Akşener'in adaylık önerilerinden#canlı izlemek için:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/QdCxVt2JkE — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye ABD'nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir, şu soruyu sormak gerekir "Peki şimdi ABD ne yapacak?"#CANLI https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/AvpS1pLLQp — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Altılı Masa darmaduman oldu, ABD'nin planı bozuldu. ABD'nin planı bozulduğunda yedek planları mevcuttur#canlı izlemek için:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/JshO1eF3SY — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Altılı Masa darmaduman oldu, ABD'nin planı bozuldu. ABD'nin planı bozulduğunda yedek planları mevcuttur#canlı izlemek için:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/JshO1eF3SY — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek:



- Altılı Masa iktidar projesi değil kaos projesiydi. Altıl Masa'nın dağılmasıyla Türkiye'nin önü açılmış oldu. ABD'nin seçim planı da çökmüş oldu. #CANLI izlemek için:https://t.co/PUbiXenOXf pic.twitter.com/QW51u555UX — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023