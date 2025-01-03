Doğu Perinçek: "Memurlarımızı, emekçilerimizi, emeklilerimizi köklü çözüme çağırıyoruz"

Doğu Perinçek şunları söyledi:

MEMURLARIMIZI, EMEKLİLERİMİZİ, EMEKÇİLERİMİZİ KÖKLÜ ÇÖZÜME ÇAĞIRIYORUZ!

AK Parti iktidarının ilân ettiği emekli, memur ve memur emeklisi zamları, insanca yaşam koşullarını ortadan kaldırıyor. Vatandaşımız bütünüyle faizcilerin, dolar-borsa vurguncularının, enflasyonun altında eziliyor. Bu ücretleri kabul etmiyoruz!

Açıklanan oranlar, Borçlanma Ekonomisinin iflasıdır. Biten bu sistemin emekliye ve memura verdiği ücret, sadakadır. Kimse emeklilerimizi ve memurlarımızı sadakaya muhtaç edemez.

Ancak çöken borçlanma ekonomisi sistemi içinde başka bir çözüm bulunmuyor.

Bugünkü koşullarda emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır. Memurlarımızın ücretlerine refah payı eklenmelidir.

Vatan Partisi işçimiz, memurumuz, çiftçimiz, sanayicimiz, emekçimiz için kaynak gösteriyor!

- Türkiye’nin yurtdışı bankalarında 500 Milyar Doları var.

- Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ilân ettiği üzere, banka kasalarına kilitlenmiş 350 Milyar Dolar değerinde altın var.Bankaların fahiş kârları var.

- Kurumlar vergisiyle elde edilebilecek ciddî kaynaklar var.

Ancak bütün bu kaynağı tasarrufa, yatırıma, istihdama ve üretime yönlendirecek bir hükümeti yok!

Daha fazla üreten Türkiye, memur ve emekli maaşlarını yükseltebilir. Türkiye’nin kaynaklarını üretime seferber ederek, çocuklarına iş vererek istihdam ederek emeklimizi mutlu edebiliriz. Üretim Devrimi, biricik çözümdür.

Bu sistem bitmiştir. Köklü çözüm için Batı bankalarının peşinde koşan, faize çalışan değil, Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Millî Hükümeti zorunluluktur.

Milletimizi, memur ve emekli sendikalarımızı dayanışmaya, mücadeleye ve köklü çözüme, Vatan Partisi’ne çağırıyoruz.

Saygılarımızla.