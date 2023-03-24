Doğu Perinçek: "Sistem iktidarıyla, muhalefetiyle çöküyor, Vatan Partisi geliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, adaylık için gereken 100 bin imzayı toplayacağını belirtirken "Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor." dedi.

Doğu Perinçek: "Sistem iktidarıyla, muhalefetiyle çöküyor, Vatan Partisi geliyor"
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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Habetürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sisteme ilişkin "Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor." dedi.

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzaya ulaşacağını belirti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, partisine ilişkin "Biz Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek bir partiyiz." dedi. 

"GELECEĞİ YOK"

Mevcut siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek şunları söyledi: 

- HDP ve HÜDA-PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok

Doğu Perinçek, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den korkuyor, korktuğu için yanlışlar yapıyor." dedi.

Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Perinçek şunları söyledi:

- Suriye'de doğru tavır alamazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz

"300 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, deprem bölgesine ilişkin yaptıkları çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Dışarıda tutulan 300 milyar doları ülkeye geri getirip, deprem dahil sorunları çözeceğiz." dedi.

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