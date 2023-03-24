Doğu Perinçek: "Sistem iktidarıyla, muhalefetiyle çöküyor, Vatan Partisi geliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Habetürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sisteme ilişkin "Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/LjoNCTn5O5 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzaya ulaşacağını belirti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 100 bini buluruz.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/TFR5REHakx — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, partisine ilişkin "Biz Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek bir partiyiz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Biz Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek bir partiyiz.



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/XSs33lrO1w — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

"GELECEĞİ YOK"

Mevcut siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek şunları söyledi:

- HDP ve HÜDA-PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- HDP ve HÜDA-PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/AJigAaUKC1 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

Doğu Perinçek, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den korkuyor, korktuğu için yanlışlar yapıyor." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den korkuyor, korktuğu için yanlışlar yapıyor



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/WWgnkPx0Bc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Perinçek şunları söyledi:

- Suriye'de doğru tavır alamazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Suriye'de doğru tavır alamazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz



Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/eTsKUw0Wgy — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023

"300 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, deprem bölgesine ilişkin yaptıkları çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Dışarıda tutulan 300 milyar doları ülkeye geri getirip, deprem dahil sorunları çözeceğiz." dedi.