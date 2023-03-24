Doğu Perinçek: "Sistem iktidarıyla, muhalefetiyle çöküyor, Vatan Partisi geliyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, adaylık için gereken 100 bin imzayı toplayacağını belirtirken "Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Habetürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Perinçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sisteme ilişkin "Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- Önümüzdeki sistem çöküyor, iktidarıyla muhalefetiyle çöküyor. Vatan Partisi geliyor.
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/LjoNCTn5O5
Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzaya ulaşacağını belirti.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- 100 bini buluruz.
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/TFR5REHakx
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, partisine ilişkin "Biz Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek bir partiyiz." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- Biz Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek bir partiyiz.
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/XSs33lrO1w
"GELECEĞİ YOK"
Mevcut siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek şunları söyledi:
- HDP ve HÜDA-PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- HDP ve HÜDA-PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/AJigAaUKC1
Doğu Perinçek, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den korkuyor, korktuğu için yanlışlar yapıyor." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den korkuyor, korktuğu için yanlışlar yapıyor
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/WWgnkPx0Bc
Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Perinçek şunları söyledi:
- Suriye'de doğru tavır alamazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- Suriye'de doğru tavır alamazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/eTsKUw0Wgy
"300 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, deprem bölgesine ilişkin yaptıkları çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Dışarıda tutulan 300 milyar doları ülkeye geri getirip, deprem dahil sorunları çözeceğiz." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 24, 2023
- Dışarıda tutulan 300 milyar doları ülkeye geri getirip, deprem dahil sorunları çözeceğiz
Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 pic.twitter.com/yRH3ZF7MWm