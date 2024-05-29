Doğu Perinçek'ten Bahçeli'ye destek: "Suriye ile işbirliği mecburiyettir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bölücü terör örgütlerine karşı Şam ile işbirliği çağrısı yapmasını değerlendirdi. “Devlet Bahçeli matematikçidir, gene matematik bir gerçekliği ortaya koymuş” diyen Perinçek “Suriye'nin kuzeyindeki ve bölgemizdeki terör örgütlerine karşı askeri işbirliği bir mecburiyettir. Bir matematik gerçekliktir. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli o matematik gerçeği ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin silahla uslandırılabileceğinin altını çizen Perinçek ,şunları söyledi:

- Başka bir yolu da yoktur Türkiye-Suriye işbirliği olayı bitirir. Buradan PKK beyaz bayrak bile çekebilir. Yani Amerika da onu kurtaramaz. Bu çok çok önemli. Ayrıca Türkiye hükümetinin PKK'yı süpürme stratejisi vardı. Biz burada bir güvenlik koridoru kuracağız, 700 kilometre boyunda 40 kilometre derinliğinde... Ve terör örgütünü aşağıya süpüreceğiz. Aşağıya süpürdüğün zaman yine senin komşun oluyor. Çünkü 40 kilometrelik Bir güvenlik koridoru kuruyorsun. Bu sefer 40 kilometre altta yine komşusun. Bu bir çözüm değildi. Ve aynı zamanda PKK'yı bitirme stratejisi değildi. PKK'yı süpürme stratejisiydi. Ama süpürdüğün yerde yine sana karşı tehdit devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sayın Devlet Bahçeli matematikçidir. Bahçeli

Suriye'de işin matematiğini gördü: Türkiye - Suriye askeri iş birliği çağrısı yaptı. Bu iş birliği PKK'yı bitirir beyaz bayrak çektirir, ABD bile onu kurtaramaz.… pic.twitter.com/nX3SeNSky0 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 28, 2024

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sayın Devlet Bahçeli'nin de bahsettiği gibi Türkiye - Suriye askeri iş birliği PKK'nın tüm planlarını bozar. PKK'nın seçim planı bozulduğu gibi PKK'yı ortadan kaldırır. PKK'nın sonunun yaklaştığı bir sürece… pic.twitter.com/ixH2iMBJEZ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 28, 2024

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI TAM ZAMANINDA!"

- Suriye, Rusya ve İran ile PKK'nın bitirileceğini Vatan Partisi'nin duyurduğunu belirten Perinçek, “Suriye zaten başından beri bu konuda çok istekli. Yani Türkiye ile birlikte buradaki terör örgütlerini temizleyelim. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Rusya ve İran da aynı fikirde. Burada bir askeri işbirliği ile Amerika gündemindeki terör örgütlerini hem bölücüleri hem İslam bayrağı altında İslam'a düşman olan terör örgütlerini hep birlikte temizleyelim. Süreç çok güzel bir yere geldi. Sayın Devlet Bahçeli de tam zamanında bu açıklamayı yaptı. Şimdi düşünme sırası PKK'dadır” dedi. Perinçek, “Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi askeri işbirliği ile PKK'nın bütün bu planları bozulur. Zaten burada yalnız bir PKK'nın seçim planı değil PKK'nın hayatı ortadan kaldırılacak bir girişim başlar. Başlamalıdır. PKK'nın buralardan temizlenmesi bütün insanlığın hayrına, bu savaşı önleme yolunda da çok önemli bir adımdır ve Filistin'e de en büyük destek olur.

'TAYVAN'I KIBRIS'A BENZETEBİLİRİZ'

- Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatın ardından başlayan tartışmalarla ilgili konuşan Perinçek şunları söyledi: “Bir deniz var Tayvan, bizim Kıbrıs gibi bir ada. Çin Halk Cumhuriyeti diplomasi planında şu kararlılığı gösterdi; bir tane Çin var, Tayvan yok. İki tane Çin yok ve Tayvan bizim toprağımızdır ve biz gerektiğinde silahla da olsa Tayvan'ı ana vatana katacağız. Tayvan, Çin milletinden ayrı bir toprak parçası değil. Yani mesela Çorum'un kendi kaderini tayin hakkı, İzmir'in kendi kaderini tayin hakkı, Manisa'nın kendi kaderini tayin hakkı, Hakkari'nin kendi kaderini tayin hakkı yok. Türk milletinin Türkiye coğrafyasında yaşayan bütün milletin kendi kaderini tayin hakkı var. Bizim Kıbrıs'ı düşünün. Kıbrıs'ı kaybettikten ne kadar yıl sonra Kıbrıs'ın kuzeyini Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında askeri bir müdahale ile vatana katmış oldu. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ama o yavru vatan yani Türkiye'nin bir parçası. Onun için Tayvan'ı bizim Kıbrıs'a benzetebiliriz.”

Tayvan'da neler oluyor? Çin neden tatbikat yaptı?



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) açıkladı#canlı izlemek için:https://t.co/OBbf6pCibX pic.twitter.com/vr1htzS7PL — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 28, 2024

ULUSAL KANAL İÇNİ DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Perinçek, Ulusal Kanal’ın Digiturk platformundan yayınlarına devam edebilmesi için başlatılan dayanışma kampanyasına ilişkin de şunları kaydetti:

- Bu insanlığın gündemi. Yani Dijitürk yalnız Ulusal Kanal'ın meselesi değil. Türkiye'nin önündeki zorlukları yenmede çok önemli bir silah. Ulusal kanalsız bir Türk milleti olamaz. Nasıl ordusuz bir Türk milleti olamaz, Ulusal Kanalsız da bir Türk milleti olamaz. Çünkü Ulusal Kanal, Türk milletinin aynı zamanda propaganda silahı... Ayakta kalması için, bilinçlerin ateşlenmesi için, eylemlerin ateşlenmesi için, Türkiye'nin direnmesi için, Ulusal Kanal'ın verdiği bilgiye, yaptığı aydınlatmaya Türkiye'nin önümüzdeki dönem Türk milletinin ve Türk Devleti'nin çok büyük ihtiyacı olacak. Ve Ulusal Kanal bir mucizedir, bakın en önemlisi bu. Ulusal Kanal ben 1998'de Yeditepe Kanalı olarak başladı. Sonra 2000'de adını Ulusal Kanal yaptı. Yani o zamandan bu yana 26 yıldır bir mucizedir Ulusal Kanal'ın yaşaması. Çünkü arkasında bir sermaye yok. Yabancı bir devlet yok, kara para yok. Türkiye'deki televizyonlara bakalım. Büyük sermayenin televizyonlarıdır hepsi. Bazıları da kara parayı aklama araçlarıdır. Ulusal Kanal ise alın teriyle çalışan bir kanal... Ulusal Kanal'ın enerjisi, benzini alın teridir. Alın terini verirseniz Ulusal Kanal'ın deposuna, oradan Ulusal Kanal gümbür gümbür görüntülerini yollar, sesini yollar. Aydınlık da öyle. Onun için önümüzdeki dönem başı dik yaşamak istiyorsak, üretmek istiyorsak, direnmek istiyorsak emperyalist baskılara, zorbalığa karşı, el ele vermek istiyorsak, geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak istiyorsak, LGBT falan gibi milletimizin değerlerini, ahlakını, karakterini bozmak isteyen saldırılara, girişimlere karşı ayakta kalmak istiyorsak, Ulusal Kanal'ı ayakta tutacağız. O bakımdan Ulusal Kanal bir varlık kaynağı bizim için, Türk milleti için, Türkiye için ve insanlık için... Bu hepimizin borcu. Yani Ulusal Kanal'ın borcu değil, benim de borcum, Ayşe Hanım'ın da borcu, Fatma Hanım'ın da borcu, Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, özgür genç insanlarımızın ve Ebru'ların vesaire hepsinin borcu. Onun için izleyicilerimizi, milletimizin bütün bireylerini, vatandaşlarımızı bu Digitürk borcunu ödemek için alın terlerinden, birikimlerinden, kazançlarından sanayicilerimizi, tüccarlarımızı katkıya davet ediyoruz, çağırıyoruz. Borç namustur. Ulusal Kanal Aydınlık her zaman borçlarını ödemiştir. Şimdi de o namus borcumuzu yerine getireceğiz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) çağrı:



- Ulusal Kanal için göreve... Başı dik yaşamak istiyorsak, Ulusal Kanal'ımızın borcunu ödeyelim. Ulusal Kanal mucizesini devam ettirelim.



- Ulusal Kanal'sız bir Türk milleti olamaz. Ulusal Kanal Türk… pic.twitter.com/E5uEGxclbK — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 28, 2024

"KİRALARI DONDURALIM"

Artan kira fiyatlarına da değinen Perinçek şunları kaydetti:

- Vatan Partisi köklü bir çözüm getirmişti. 3 yıl kiraları donduralım. Bu ev sahipleri için de çok iyi bir karar ve önlem. Neden? Çünkü enflasyonu dizginleyen, hayat pahalılığını dizginleyen çok önemli bir karar... Ve aynı zamanda halkın refaha bakımından çok önemli bir karar. Türkiye'de çok önemli bir mesken barınma problemi var.

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