Doğu ve Şule Perinçek’ten Barbaros Bahçelioğlu mesajı: Halkın sevgili hekimi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek, Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Kitle Örgütleri Bürosu Başkanı Barbaros Bahçelioğlu’nun vefatı dolayısıyla ortak bir taziye mesajı yayınladı.
Mesajda, Bahçelioğlu’nun “sınıfsız dünyanın örnek insanı” ve “halkın sevgili hekimi” olarak anıldığı belirtilirken, “Son nefesine kadar tüm gücünü Partisi ve halkı için harcayan, Partisiyle birlikte nefes alan devrimci ve örnek kişiliği bilincimizde ve yüreğimizde yaşayacak” ifadelerine yer verildi.
Perinçekler, Barbaros Bahçelioğlu’nun ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
Ortak taziye mesajı şöyle:
“Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Genel Merkez Kitle Örgütleri Bürosu Başkanımız, Partimizin değerli liderlerinden, sınıfsız dünyanın örnek insanı, halkın sevgili hekimi Barbaros Bahçelioğlu’nu bilincimizde sonsuz bir yere uğurluyoruz.
Son nefesine kadar her şeyini Partisine ve halkına adayan, Partisiyle nefes alan devrimci ve örnek kişiliği bilincimizde ve yüreğimizde yaşayacak.
Partimizin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.”