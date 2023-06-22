Ekonomi yönetiminden BAE'ye ziyaret! Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Ekonomi kurmayları, yurt dışı temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Görüşmelerde 2 ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Ekonomi yönetiminden BAE'ye ziyaret! Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme yapılacak.

Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, 2 ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Yılmaz ve Şimşek'in görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da BAE'ye bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

# ekonomi # cevdet yılmaz # Mehmet Şimşek # Birleşik Arap Emirlikleri
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