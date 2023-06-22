Ekonomi yönetiminden BAE'ye ziyaret! Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme yapılacak.

Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, 2 ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Yılmaz ve Şimşek'in görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da BAE'ye bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek.