Emre Olur tahliye edildi! Emre Olur kimdir?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen tutuklu sanık Ahmet Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen dosyanın bir önceki celse Sedat Peker Suç Örgütü ana davasıyla birleştirilmesiyle birlikte tahliyesine karar verilmişti.

Emre Olur'un tahliyesi sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. İtirazı inceleyen 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı yerinde bularak, Emre Olur tutuklanmasına karar vermişti.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar verdi. Tahliye sonrasında savcılık karara itiraz etti.

EMRE OLUR KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dünyaya gelen Olur, Türk televizyoncu ve bilgi güvenliği uzmanıdır. Olur, mafya lideri Sedat Peker'in başdanışmanı olarak tanınmıştır.

Bilgi güvenliği alanında çalışmalar yürüten Olur, Beyaz TV ve Flash TV gibi kanallarda sık sık yorumculuk ve programlar yapmıştır. İddialara göre Sedat Peker ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmıştır.

Hakkındaki iddianamelerden ve ülkeyi terk etmesinden önce tartıştığı kişileri EGM ve Sedat Peker'e bildirmesiyle biliniyordu.

Olur, ilk defa Gökhan Özoğuz'u tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Temmuz paylaşımına tepki vermişti. Bunun üzerine Emre Olur Twitter hesabından, ''Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun'' şeklinde yanıt vermiştir.

Olur, 17 Eylül 2022'de BAE makamlarınca sınır dışı edilmesinin ardından Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.