Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bu görüşmeyi, cuma günü gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı takip etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
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Erdoğan, MYK üyelerine yaptığı açıklamada, “Devlet Bey ile tüm konuları ele aldık. Kayyum uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konuları masaya yatırdık. Hem iç politika hem dış politika konularında son derece verimli mutabakatlara vardık.” dedi.

Toplantının gündeminde, Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi önemli bir yer tuttu. Bunun yanı sıra, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için çalışmaların nisan ayına kadar süreceği aktarıldı. İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta tamamlanmasının, il kongrelerinin ise ocak ortasına kadar bitirilmesinin planlandığı belirtildi. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin kongreleri için de planlama yapıldığı vurgulandı.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta düzenlenecek il kongresine katılması bekleniyor.

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