Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti! Cübbeli Ahmet Hoca yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan, Hasan Efendi, Erdoğan ve Kurum'a hayır duasında bulundu.



ERDOĞAN'DAN İSMAİLAĞA CEMAATİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmailağa Cemaati'ne yaptığı ziyaret tartışma yarattı. İsmailağa Cemaati'nden ayrılan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin paylaşımına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisinin Cumhur İttifakı'na âleni destek verdiğini ancak İsmail Cemaati'nin böyle bir açıklama yapmadığını söyledi: