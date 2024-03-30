Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti! Cübbeli Ahmet Hoca yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışma yaratan İsmailağa Cemaati ziyaretinin ardından Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan, Hasan Efendi, Erdoğan ve Kurum'a hayır duasında bulundu.
ERDOĞAN'DAN İSMAİLAĞA CEMAATİNE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmailağa Cemaati'ne yaptığı ziyaret tartışma yarattı. İsmailağa Cemaati'nden ayrılan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin paylaşımına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisinin Cumhur İttifakı'na âleni destek verdiğini ancak İsmail Cemaati'nin böyle bir açıklama yapmadığını söyledi:
- Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı’na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Ben Allah için ve DEM’cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı’na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyân ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: “buna mânî olan nedir?!!!” diye düşünmüyor değil!