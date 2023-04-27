Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü: Erdoğan'dan Putin'e Akkuyu NGS teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E AKKUYU NGS TEŞEKKÜRÜ

Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için Putin'e teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.