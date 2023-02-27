Türker Ertürk'ün "jandarma" yalanını Utku Reyhan çürüttü

Türker Ertürk, sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Ertürk'ün paylaştığı videoda jandarmanın direkteki Türk bayrağını indirmek üzere hazırlık yaptığı vatandaşın da bu müdahaleye tepki göstermesi yer alıyordu. Ertürk, videonun çekildiği yer, zaman, konu gibi detayları paylaşmazken sadece, "Memleketin askeri, jandarması ve polisi var demeyeceksin, bayrağına ve vatanına sahip çıkacaksın!" ifadelerini paylaşmıştı.

Memleketin askeri, jandarması ve polisi var demeyeceksin, bayrağına ve vatanına sahip çıkacaksın! pic.twitter.com/Kin2SM91Ms — Türker Ertürk (@Orsatramola) February 26, 2023

VATAN PARTİSİ VİDEONUN GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

O videoya tepki Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'dan geldi. Reyhan, Ertürk'ün paylaştığı videonun Çatalca'da çekildiğini belirtti. Çatalca'daki hazine arazilerindeki kaçak yapılaşma kaldırılırken videonun çekildiğini belirten Reyhan, ayrıca jandarmanın Türk bayrağı da başka bir yere nakledilmek üzere indirdiğini belirtti.

Utku Reyhan'ın açıklaması şu şekilde:

- Çatalca'da hazine arazisine yapılan kaçak yapılar yıkılıyor. İşgalciler bayrağı kalkan yapıyor. Bayrak da oradan taşınıyor. 3 ay önce! O bayrak dalgalansın diye binlerce şehit veren Jandarma teşkilatını "bayrak indiriyor" diye suçlamaya utanmıyorsunuz. Bir de asker olacaksınız.

Çatalca'da hazine arazisine yapılan kaçak yapılar yıkılıyor. İşgalciler bayrağı kalkan yapıyor. Bayrak da oradan taşınıyor. 3 ay önce!



O bayrak dalgalansın diye binlerce şehit veren Jandarma teşkilatını "bayrak indiriyor" diye suçlamaya utanmıyorsunuz. Bir de asker olacaksınız. — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) February 27, 2023

"SÖZDE ASKER BUNLAR"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Türker Ertürk'ün kendisine cevap vermek yerine kendisini sosyal medyadan engellediğini paylaştı. Reyhan paylaşımında, "Yalanlarını yüzlerine çarpınca hemen kaçıyorlar. Sözde asker bunlar." ifadelerini kullandı.

Reyhan ayrıca, "Jandarma Türk bayrağı indiriyor' gibi alçakça bir yalanı ortaya atan Türker Ertürk, işte böyle birisi." dedi.