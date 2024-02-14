Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, "Bygmalion" olarak bilinen "telekulak" davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezası verdi.

Seçim harcamalarını parti faaliyeti gibi gösterme suçlaması

"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, mahkeme kararını temyize taşımıştı.

Kasım 2023'te savcılık, dava kapsamında Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: TRT Haber

# sarkozy # fransa
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