Evlat edinme şartları nelerdir? Nasıl evlat edinilir?

Evlat edinme; çocuk sahibi olamayan eşlerin, ihtiyaç duyan bir çocuğa yardım etmek ve büyütmek isteyen yetişkinlerin, öksüz veya bakıma muhtaç çocukların ve erginlerin ebeveynliğinin üstlenilmesini içerir, yasal olarak evlat edinenle edinilen arasında soybağı kurar. Evlat edinme, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 305 ila 320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Farklı durumlara göre, yasal düzenlemeler ve koşullar değişiklik göstermektedir.

GENEL EVLAT EDİNME ŞARTLARI

Evlat edinen, evlat edinilenden en az onsekiz yaş büyük olmalıdır.

Eşler genelde beraber evlat edinebilir. Ancak eşlerin beraber evlat edinme hakkı için evlilikleri en az beş yıl sürmeli ve eşlerden biri otuz yaşını tamamlamış olmalıdır.

Eğer eşlerin evliliği beş yılı tamamlamamışsa, eşlerin yaşlarına bakılır. Eğer eşlerin evlilik süresi beş yılı doldurmuyorsa, otuz yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Evlilik süresi en az iki yıl ise, eşlerden biri diğer eşin çocuğunu evlat edinebilir.

Eğer eşlerden biri evlat edinme hakkını kullanmak istiyor ancak diğer eş buna karşı çıkıyorsa ve belirli koşullar mevcutsa, evlat edinme tek başına da gerçekleşebilir.

Otuz yaşını doldurmuş ve evli olmayan bir kişi tek başına evlat edinebilir.

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ

Küçüklerin evlat edinilmesi için özel şartlar aranır:

Evlat edinilmek istenen küçük, evlat sahibi olmak isteyen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.

Evlat edinme, küçüğün yararına olmalıdır.

Evlat edinenin kendi çocuklarının hakları zarar görmemelidir.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızası gereklidir.

Vesayet altındaki küçük, vesayet dairelerinin izni ile evlat edinilebilir.

Ana ve baba rızası gerekmektedir. Rıza, küçüğün altı haftalık süresini tamamladıktan sonra verilebilir.

(Ana ve baba ayırt etme gücünden yoksunsa veya ana ve babanın kim olduğu bilinmiyor ya da uzun bir süredir haber alınamıyor ise, ana ve baba gerekli özen ve yükümlülüğü küçüğe göstermiyorsa ana ve babanın rızası aranmaz.)

ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ

Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi de özel şartlar gerektirir:

Evlat edinecek kişinin varsa altsoyunun rızası alınmalıdır.

Evlat edinenin evli olması durumunda diğer eşin rızası gereklidir.

Sürekli bakıma muhtaç ve beş yıl boyunca evlat edinecek kişi tarafından bakılmış olan kişi evlat edinilebilir.

Evlat edinen ve evlat edinilen aile halinde beş yıldır birlikte yaşıyorlarsa, özel sebepler mevcutsa evlat edinilebilir.

EVLAT EDİNME DAVASI NASIL AÇILIR?

Dava Dilekçesi Hazırlama: Evlat edinmeyi isteyen kişi veya çift, dava dilekçesini hazırlar. Bu dilekçe, evlat edinme işlemine ilişkin nedenleri ve şartları içermelidir.

Harç ve Masraflar: Gerekli harç ve masraflar yatırılır ve dosya esas numarası alınır.

Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ve ilgili belgelerle birlikte mahkemeye başvurulur.

Mahkeme Süreci: Mahkeme, evlat edinme işlemine ilişkin gerekli incelemeleri yapar. Evlat edinme işlemi için gereken şartların yerine getirildiğine karar verildiğinde, evlat edinme işlemi gerçekleşir.

Evlat edinme davası, Aile Mahkemesi'nde görülür. Mahkemeler, evlat edinme işlemi için gereken koşulların yerine getirilip getirilmediğini inceler ve mahkeme kararıyla evlat edinme işlemini sonuçlandırır. Süreçte avukatınıza danışmanız şiddetle önerilir.