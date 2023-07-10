Fidan ile Blinken arasında NATO görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı görüşmenin detaylarını paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, yaptıkları görüşmede NATO genişlemesi ve Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin konuıştu.

Fidan ile Blinken arasında NATO görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı görüşmenin detaylarını paylaştı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki mevkidaşın yaptıkları görüşmeye ilişkin detayların paylaşıldığı açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ ELE ALINDI

Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde NATO genişlemesi ve 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # NATO Liderler Zirvesi # hakan fidan # Antony Blinken
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