Fidan ile Blinken arasında NATO görüşmesi! Dışişleri Bakanlığı görüşmenin detaylarını paylaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, yaptıkları görüşmede NATO genişlemesi ve Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin konuıştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki mevkidaşın yaptıkları görüşmeye ilişkin detayların paylaşıldığı açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı.
NATO LİDERLER ZİRVESİ ELE ALINDI
Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde NATO genişlemesi ve 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı