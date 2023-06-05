Genelkurmay Başkanılığı'na o isim atandı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerine yeni biri atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanlığı'na Musa Avsever atandığı belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir.