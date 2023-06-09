Hafize Gaye Erkan ABD'de dava mı edildi? Canikligil'den şok iddia!

Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Razi Canikligil, Merkez Bankası Başkanlığı'na seçilen Hafize Gaye Erkan hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafize Gaye Erkan'ın, ABD'de yöneticisi olduğu First Republic Bank’ın müşterileri tarafından dava edildiğini öne sürdü. Canikligil açıklamasında, "Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı. pic.twitter.com/ryY5AOFc2S — Razi Canikligil (@canikligil) June 9, 2023

DAVA DİLEKÇESİ 24 NİSAN'DA VERİLMİŞ

Canikligil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir diğer paylaşımda, Erkan hakkında dava dilekçesinin 24 Nisan 2023'te verildiğini öne sürdü. Canikligil, konuyla ilgili bir görsel paylaştı.