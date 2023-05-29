Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Genel Başkanı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan bir basın açıklaması yayımladı.

Horasan ERFED tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Milletimiz her zamanki gibi, sağduyu ve barış içerisinde önümüzdeki 5 yıllık için siyasi yönetimi seçmiş bulunmaktadır. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, devlet ve millet bütünleşmesi içerisinde ülkemizin barış ve refah toplumuna ilerlemesini, bununla beraber Türk Milletinin birliğini ve dirliğini hedef alan fitne odakları tarafından organize edilen küresel saldırının Çanakkale ruhuyla bertaraf edilmesini Hakk’tan niyaz ederiz. Ülkemizin toplumsal barışının sağlanmasının en önemli unsurlarından birisinin inanç barışını sağlamak olduğu kanaatimizden hareketle, Aleviler adına üstümüze düşen tüm görevlere talip olduğumuzu ifade etmek isteriz. Öte yandan, yeniden seçilen Cumhurbaşkanımıza, yeni görev döneminde Alevi inanç toplumunun beklentilerini de bu vesile ile arz etmek isteriz. 2022 yılında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kuruluşu Kanun Hükmünde Kararname ile açıklanan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurumunun varlığının yasa ile perçinlenmesi ve görev tanımının genişletilerek müstakil ve etkin bir Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının oluşturulması ve belirlenen hizmetlerin hayata geçirilmesi Alevi inanç toplumunun yeni görev döneminde en önde gelen beklentileri arasındadır. İkinci olarak ise, eğitimde fırsat eşitliğini hayata geçirmek üzere, Alevi öğrencilerimize yönelik inanç eğitimi derslerinin süratle başlatılması da beklentilerimiz arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanında, Alevi öğrencilerimizin inanç eğitimine yönelik seçeneklerin seçmeli dersler arasına alınmasını bekliyoruz. Üçüncü olarak ise, en kısa zamanda Alevi inançlı yurttaşlarımıza yönelik radyo ve TV kanallarını TRT’nin yayına sokmasını bekliyoruz. Diyanet TV örneğindeki gibi bir inanç yayıncılığının Alevilerin hakkı olduğunu Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a arz etmek isteriz. Cumhurbaşkanlığı makamına Türk milleti tarafından yeniden lâyık görülen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar tebrik eder, yeni görev döneminde Alevi inanç toplumuna olan yakın alâkasının artarak devam etmesi temennimizi ifade ederiz.