Horasan Erenleri Dernekler Federasyonundan Nasrallah mesajı

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu şehit Hizbullah Lideri Nasrallah için taziye mesajı yayımladı. Mesajda Lübnan halkına ve tüm mazlumlara başsağlığı dilendi.

Mert Sagit Mert Sagit
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonundan Nasrallah mesajı
Yayınlanma:

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısından şehit olan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah için taziye dileğinde bulundu.

İŞTE O MESAJ

Derneğin sosyal medya hesabından Genel Başkan Mehmet Şahin'in imzasıyla yayımlanan mesaj şu şekilde:

Günümüzün Kerbelâ'sı Filistin'deki soykırıma ve emperyalizmin coğrafyamızdaki planlarına karşı bedeni, yüreği ve askerleriyle savaşan Hasan Nasrallah, büyük bir kahramandır. Mekânı cennet, yeri 12 İmam katı olsun. Lübnan halkı ve tüm mazlumların başı sağolsun.

Nasrallah'ın şehadeti, mazlumların siyonistlere karşı zaferinin habercisidir.

Dava mezhep davası değil; ümmet davası, insanlık davasıdır.

Hak, Muhammed, Ali; 80 bin Horasan Pirleri, 90 bin Rum Erleri, 100 bin Gayb erenler Filistin ve Lübnan halkının yar ve yardımcısı ola.

Mehmet Şahin

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

NASRALLAH ŞEHİT DÜŞTÜ

Lübnan Hizbullahının yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 27 Eylül günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından hareketin genel sekreteri Nasrallah şehit oldu. Nasrallah'ın bulunduğu sığınağın hedef alındığı saldırıda sığınak delici bombalar kullanıldığı öğrenildi.

Bir süre iddia olarak çeşitli medya kuruluşlarının haberleştiği iddia son olarak Hizbullahın yaptığı açıklama ile kesinlik kazanmıştı.

Hareketin Nasrallah'ın şehadetine dair yayımladığı açıklama metni şöyleydi:

- Direnişin Efendisi, salih kul, büyük bir şehit, bir lider, bir kahraman, cesur, mert, bilge, basiretli ve sadık bir lider olarak, peygamberlerin ve şehit imamların izindeki ilahi iman yürüyüşünün ebedi ışığı olan Kerbela şehitleri kervanına katılarak vefat etti. Hizbullah Genel Sekreteri Muhterem Seyyid Hasan Nasrallah, yaklaşık otuz yıl boyunca yürüyüşlerine önderlik ettiği, zaferden zafere koşturduğu, 1992'de İslami direniş şehitlerinin efendisinin yerine geçtiği, 2000'de Lübnan'ın kurtuluşuna, 2006'daki ilahi zafere ve Filistin, Gazze ve mazlum Filistin halkına destek ve kahramanlık savaşına kadar tüm diğer onur ve kurtuluş savaşlarında yol arkadaşlarına, büyük ve ölümsüz şehitlere katıldı.
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacakTBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacakEkonomi
horosan nasrallah
Günün Manşetleri
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Joe Biden'dan İsrail'e destek
Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi
Galatasaray son dakikada yıkıldı
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba toprağa verildi
Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti
Çok Okunanlar
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor
Manisa'da kan donduran ölüm Manisa'da kan donduran ölüm