Horasan Erenleri Dernekler Federasyonundan Nasrallah mesajı

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısından şehit olan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah için taziye dileğinde bulundu.

İŞTE O MESAJ

Derneğin sosyal medya hesabından Genel Başkan Mehmet Şahin'in imzasıyla yayımlanan mesaj şu şekilde:

Günümüzün Kerbelâ'sı Filistin'deki soykırıma ve emperyalizmin coğrafyamızdaki planlarına karşı bedeni, yüreği ve askerleriyle savaşan Hasan Nasrallah, büyük bir kahramandır. Mekânı cennet, yeri 12 İmam katı olsun. Lübnan halkı ve tüm mazlumların başı sağolsun.

Nasrallah'ın şehadeti, mazlumların siyonistlere karşı zaferinin habercisidir.

Dava mezhep davası değil; ümmet davası, insanlık davasıdır.

Hak, Muhammed, Ali; 80 bin Horasan Pirleri, 90 bin Rum Erleri, 100 bin Gayb erenler Filistin ve Lübnan halkının yar ve yardımcısı ola.

Mehmet Şahin

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

NASRALLAH ŞEHİT DÜŞTÜ

Lübnan Hizbullahının yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 27 Eylül günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından hareketin genel sekreteri Nasrallah şehit oldu. Nasrallah'ın bulunduğu sığınağın hedef alındığı saldırıda sığınak delici bombalar kullanıldığı öğrenildi.

Bir süre iddia olarak çeşitli medya kuruluşlarının haberleştiği iddia son olarak Hizbullahın yaptığı açıklama ile kesinlik kazanmıştı.

Hareketin Nasrallah'ın şehadetine dair yayımladığı açıklama metni şöyleydi: