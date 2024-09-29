Horasan Erenleri Dernekler Federasyonundan Nasrallah mesajı
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu şehit Hizbullah Lideri Nasrallah için taziye mesajı yayımladı. Mesajda Lübnan halkına ve tüm mazlumlara başsağlığı dilendi.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısından şehit olan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah için taziye dileğinde bulundu.
İŞTE O MESAJ
Derneğin sosyal medya hesabından Genel Başkan Mehmet Şahin'in imzasıyla yayımlanan mesaj şu şekilde:
Günümüzün Kerbelâ'sı Filistin'deki soykırıma ve emperyalizmin coğrafyamızdaki planlarına karşı bedeni, yüreği ve askerleriyle savaşan Hasan Nasrallah, büyük bir kahramandır. Mekânı cennet, yeri 12 İmam katı olsun. Lübnan halkı ve tüm mazlumların başı sağolsun.
Nasrallah'ın şehadeti, mazlumların siyonistlere karşı zaferinin habercisidir.
Dava mezhep davası değil; ümmet davası, insanlık davasıdır.
Hak, Muhammed, Ali; 80 bin Horasan Pirleri, 90 bin Rum Erleri, 100 bin Gayb erenler Filistin ve Lübnan halkının yar ve yardımcısı ola.
Mehmet Şahin
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
NASRALLAH ŞEHİT DÜŞTÜ
Lübnan Hizbullahının yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 27 Eylül günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından hareketin genel sekreteri Nasrallah şehit oldu. Nasrallah'ın bulunduğu sığınağın hedef alındığı saldırıda sığınak delici bombalar kullanıldığı öğrenildi.
Bir süre iddia olarak çeşitli medya kuruluşlarının haberleştiği iddia son olarak Hizbullahın yaptığı açıklama ile kesinlik kazanmıştı.
Hareketin Nasrallah'ın şehadetine dair yayımladığı açıklama metni şöyleydi:
- Direnişin Efendisi, salih kul, büyük bir şehit, bir lider, bir kahraman, cesur, mert, bilge, basiretli ve sadık bir lider olarak, peygamberlerin ve şehit imamların izindeki ilahi iman yürüyüşünün ebedi ışığı olan Kerbela şehitleri kervanına katılarak vefat etti. Hizbullah Genel Sekreteri Muhterem Seyyid Hasan Nasrallah, yaklaşık otuz yıl boyunca yürüyüşlerine önderlik ettiği, zaferden zafere koşturduğu, 1992'de İslami direniş şehitlerinin efendisinin yerine geçtiği, 2000'de Lübnan'ın kurtuluşuna, 2006'daki ilahi zafere ve Filistin, Gazze ve mazlum Filistin halkına destek ve kahramanlık savaşına kadar tüm diğer onur ve kurtuluş savaşlarında yol arkadaşlarına, büyük ve ölümsüz şehitlere katıldı.